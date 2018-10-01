جبهة النضال الشعبي تهنئ النخالة بانتخابه أميناً عاماً للجهاد

توجهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بأمينها العام الرفيق خالد عبد المجيد وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة الكوادر ومناضلي الجبهة بأحر التهاني لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتوافق هيئاتها القيادية، وإنتخاب المناضل الكبير، أ.زياد النخالة "أبو طارق" أمينا عاما للحركة.

و عبرت الجبهة عن تمنياتها للأمين العام النخالة بالتوفيق في استمرار دورها النضالي الفاعل في مسيرة شعبنا والحركة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق كامل الأهداف في التحرير والعودة في فلسطين كل فلسطين.

كما تمنت الجبهة للأمين العام السابق المناضل الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح بالشفاء العاجل، وكل التقدير لحركة الجهاد الإسلامي التي تركت إرثا "وبصمات" يفخر ويعتز بها شعبنا، وستبقى جزءا من التاريخ النضالي المضيء لشعبنا العربي الفلسطيني.