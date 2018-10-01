طلال ناجي لأمين عام الجهاد: نثق بكم ونطمئن إلى كفاءتكم العالية

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي، في رسالة بعثها إلى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، "إن الانتخابات التي أجرتها حركة الجهاد جاءت في ظروف استثنائية تمر بها الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص".

وأضاف ناجي: "الانتخابات جاءت أيضاً في ظل (صفقة القرن)، التي بدأ الصهاينة والأمريكان برضا عربي فرضها على الجميع، عبر قرارات جائرة، تتنكر لحقوقنا وتمس ثوابتنا الوطنية، هذه الهجمة الشرسة تتطلب منا التكاتف واليقظة الشديدة لإفشال هذه المشاريع التصفوية".

وقال في الرسالة: "جاء انتخابكم في ظروف فلسطينية استثنائية أيضاً، فالانقسام يتعمق والوحدة الوطنية تنهار، ومنظمة التحرير تتلاشى، وشعبنا الفلسطيني يعاني القهر ومقدساتنا تعاني التهودي والتدنيس".

وأكد ناجي أننا "نعتز بهذه الثقة الغالية التي منحكم إياها إخوانكم في حركة الجهاد الإسلامي، فهي دليل على محبتكم وتقديرهم، وكذلك هي دليل على أنكم أهل لهذه المسؤولية الجسيمة".

وختم رسالته: "إنني أيها الأخ العزيز وكل رفاقي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، نثق بكم ونطمئن إلى كفاءتكم العالية، وقدرتكم الكبيرة على تحمل هذه المسؤولية، وإن إخوتكم ورفاقكم في الجبهة سيكونون لكم إن شاء الله عوناً ومعيناً".