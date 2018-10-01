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غزة: الزراعة تتلف 8 ألف بيضة فقس لاحم مخالفة لمعايير الجودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:01 - 01 أكتوبر 2018
بيض بيض
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أتلفت وزارة الزراعة 8 الاف بيضة فقس لاحم مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك في ظل سياسة الوزارة لتطبيق معايرة الجودة المعلن عنها بعد تعويم استيراد بيض الفقس، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة للاستيراد.

وأضحت الوزارة أن طواقمها الفنية والرقابية، قامت بإتلاف 8 ألف من البيض اللاحم المستورد ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أنها سوف تسمح في مطلع سبتمبر القادم، بالاستيراد الحر لبيض الدجاج اللاحم بدون قيود ومحاصصات، مشيرة إلى أن قرارها نابع من عملية تقييم معمقة لقطاع الدواجن خلال الفترة القريبة الماضية.

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