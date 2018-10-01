حبيب: مسيرات العودة ستستمر و سنبتكر كل يوم أسلوبا جديدا في مواجهة الاحتلال

قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب، "إن مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر، وسنبتكر كل يوم أسلوبا جديدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف حبيب خلال مهرجان أقيم على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة،" يجب أن نحافظ على حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال إلى أن تتحقق أهدافنا".

وتابع "إن المقاومة مستمرة، بما فيها مسيرات العودة والتي هي شكلا من أشكال المقاومة والإبداع في مواجهة الاحتلال".

ويشار إلى أنه قد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق والرصاص الحي جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين المساندين للمسير البحري العاشر قرب شاطئ زكيم شمال قطاع غزة.

ويشارك في المسير 22 قاربًا صغيرًا، حيث يحتشد آلاف الشبان يوم الاثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.