انطلاق المسيرة المركزية إحياء لذكرى شهداء هبة القدس والأقصى

احتضنت قرية جت المثلث المسيرة والمهرجان المركزيين إحياء للذكرى الـ18 لشهداء هبة القدس والأقصى، حيث انطلقت من قبالة ضريح الشهيد رامي غرة، تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا بمشاركة قيادات وكوادر الأحزاب والحركات الوطنية وذوي الشهداء ورؤساء السلطات المحلية ونواب القائمة المشتركة.

ورفع المشاركون في المسيرة صور شهداء هبة القدس والأقصى والأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الممجدة لذكرى الشهداء.

كما رفعوا اللافتات التي كتب عليها شعارات تؤكد على مواصلة مسيرة النضال بالدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات وجوهرها القدس والأقصى، مع التأكيد على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأميركية ممثلة بـ"صفقة القرن"، ونددوا بممارسات المؤسسة الإسرائيلية والتشريعات العنصرية في الكنيست والتي كان آخرها "قانون القومية" الذي يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.

وبرزت مشاركة وحضور الأجيال الشابة في المسيرة التي طافت شوارع القرية وحطت في ساحة ابن رشد الجماهيرية التي احتضنت المهرجان الخطابي الذي توج فعاليات إحياء ذكرى الشهداء التي انطلقت صباحا، بالتزامن مع الإضراب الشامل الذي عّم المجتمع العربي، من بلدة عرابة في الجليل بزيارة أضرحة الشهداء مرورا بجميع البلدات في الجليل والمثلث التي استشهد بها شبان برصاص الشرطة الإسرائيلية.