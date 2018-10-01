إصابات في مواجهات مع الاحتلال في عدد من نقاط التماس بالضفة والقدس

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة نقاط تماس في الضفة الغربية المحتلة والقدس، عصر اليوم، بعد اضراب شامل عمّ كافة محافظات الوطن رفضا لقانون القومية العنصري.

القدس

وأصيب، عشرات المواطنين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة .

وقالت مصادر إعلامية إن المواجهات تتركز بالقرب من مفرق "قُبسة" الواصل بين البلدتين ويفصلهما عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري .

وأغلق الشبان الشارع الرئيسي بإطارات مطاطية مشتعلة، وبحواجز ترابية، بينما أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السامة والأعيرة النارية باتجاههم.

نابلس

كما شهدت قرية اللبن الشرقية جنوب غرب نابلس مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وكان عدد من الشبان تظاهروا صباح اليوم في القرية احتجاجا على قانون القومية في اسرائيل، واندلعت مواجهات عقب ذلك أطلق من خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

رام الله

فيما أصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين، عقب تظاهرة للتنديد بقانون القومية الإسرائيلي العنصري.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، بينما أشعل الشبان الإطارات، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وكان الإضراب الشامل تنديدًا ورفضًا لقانون القومية العنصري، قد عمّ كافة مناحي الحياة في محافظة رام الله والبيرة، وأغلقت كافة المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات في المحافظة أبوابها.