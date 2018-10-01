مواجهات قرب شاطئ زكيم شمال قطاع غزة

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، قرب شاطئ زكيم شمال قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة تجاه شاطئ شمال قطاع غزة اسناداً للمسير البحري العاشر الذي ينطلق من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة بحرية شمال القطاع للتأكيد على استمرار المسيرات السلمية لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الثائرون أشعلوا إطارات السيارات على قرب شاطئ زكيم وقابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

يتبع..