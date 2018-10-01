المجاهدين تزور أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

زار وفدٌ من قيادة حركة المجاهدين الفلسطينية أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي لتهنئتهم بنجاح الانتخابات الداخلية للحركة.

وفي سياق متصل باركت حركة المجاهدين الفلسطينية للإخوة في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بنجاح العملية الشورية الداخلية للحركة والتي تكللت بانتخاب الدكتور زياد النخالة " أبو طارق " أميناً عاماً للحركة.

وكما تقدمت الحركة بالتهنئة من الأخ المجاهد زياد النخالة لانتخابه أميناً عاماً جديداً للحركة و للأخوة أعضاء المكتب السياسي الجدد سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على حمل هذه الأمانة والقيام بها على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى.

ومن جهتهم عبر أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي عن امتنانهم وشكرهم على هذه المبادرة من حركة المجاهدين وأكدو على عمق العلاقة بين الحركتين مثمنين دور حركة المجاهدين في كافة مجالات العمل السياسي والعسكري والجماهيري.







