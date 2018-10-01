الديمقراطية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر

أكد نائل سحويل عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على رفضه لسياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية التي باتت تستهدف كامل الحركة الاسيرة عبر الانتهاكات اليومية بحقهم وما يتعلق بخصوصيات الأسيرات، مُشدداً على رفضه وضع الاحتلال الكاميرات في ساحات السجون لما يشكله من انتهاك صارخ لحقوقهن العامة والشخصية و الاجتماعية.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اليوم الجبهة الديمقراطية "فرع الشيخ الرضوان" قبالة مقر الصليب الاحمر الدولي بغزة دعماً وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا سحويل لتكثيف حملات التضامن مع اسرانا المضربين عن الطعام أمثال الأسرى صلاح جواريش وإسماعيل عليان المضرب منذ 24 يوماً والأسير خضر عدنان المضرب منذ 28 يوماً والأسير عمران الخطيب الذي دخل إضرابه يومه 56, مٌعتبراً أن مساندتهم واجب وطني وأخلاقي يُحتم على جميع أبناء شعبنا الفلسطيني للانخراط في كافة الأنشطة الداعمة والمساندة لهم ولتضحياتهم.

كما طالب سحويل بضرورة تدويل قضية الاسرى وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة , على الاسرى الفلسطينيين والتعامل معهم كأسرى حرب , ومن هذا المنطلق ينبغي على قيادة السلطة الفلسطينية رفع شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية على ضوء ما يمارسه الاحتلال بحق الاسرى من سياسة الاهمال الطبي و سياسة العزل الانفرادي وغيرها من الاجراءات بحق اسرانا وأسيراتنا .

ودعا سحويل لتصعيد التحركات الجماهيرية والشعبية في مناطق التماس والاحتكاك في الضفة والقدس وفي غزة وكل الساحات اسناداً للأسرى في وجه ممارسات الاحتلال الاجرامية بحقهم , ولدعم اسرانا واسيراتنا في معركتهم . معركة الحرية والكرامة .

كما وطالب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الطفل للضغط على الاحتلال لوقف سياسة اعتقال الاطفال وتحريم هذا الفعل اللاإنساني واللا قانوني .

وعبر سحويل عن فخر شعبنا الفلسطيني واعتزازه بصمود الأسرى في وجه الجلاد الاسرائيلي موجهاً التحية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رمز المقاومة والتضحية , رمز النضال والمعاناة الفلسطينية.

كما وجه سحويل في ختام كلمته رسالة مناشدة دعا فيها المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية المهتمة بحقوق الانسان , للعمل على إنقاذ حياة اسرانا وخاصة الاسرى المرضى والأطفال , والعمل على وقف الحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال ضدهم وأن يتحركوا لإجباره على وقف سياسة الاعتقال الاداري الذي يعتبر لا اساس قانوني له كون الاحتلال هو الجهة الوحيدة الذي يمارسه .

من جهته قال نشأت الوحيدي عضو لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية في كلمة له إن : " الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي هم أسرى حرب ومقاتلي حرية واستقلال حيث يقفون أمام جبروت وطاغوت العصر ممثلا بالاحتلال الإسرائيلي الظالم والذي يكشف يوما بعد يوم عن وجهه الحقيقي بعدوانه المتواصل على شعبنا وأسرانا في السجون .

وطالب الوحيدي الأسرى في سجون الإحتلال بالتوحد في وجه السجان الإسرائيلي الظالم مؤكدا بأن شعبهم لن يتركهم لوحدهم في المعركة ضد السجان الإسرائيلي وإنما شعبهم يقف معهم وخلفهم وأن الحصار والجدران والقرارات والقوانين العنصرية وبوابات السجون الإسرائيلية لن تستطيع قطع التواصل بين الأسرى الأماجد الثابتين في خندق الحرية والكرامة وأبناء شعبهم الأوفياء.