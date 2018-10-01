193 شهيدا و21 ألف جريح منذ بدء "مسيرات العودة"

ذكرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة في قطاع غزة، نشرت اليوم الاثنين، أن 193 شهيدا ارتقوا، منذ بداية مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، كما أصيب أكثر من 21 ألف آخرين.

وبحسب الإحصائية، فإن 34 طفلا و3 سيدات من بين مجمل عدد الشهداء.

وبلغ عدد الجرحى 21150 أصيبوا بجروح مختلفة واختناقا بالغازات المجهولة، من بينهم 4200 طفل، و1950 سيدة.

وأشارت الإحصائية إلى أن من بين الجرحى 5300 بالرصاص الحي، منها 464 إصابة خطيرة.

ولفتت إلى أن 3 مسعفين استشهدوا وأصيب 394 من الطواقم الطبية، فيما تضررت 80 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

ووفق الإحصاءات، فقد استشهد صحافيان اثنان وأصيب 182 من الطواقم الصحافية خلال تغطيتهم للمسيرات.