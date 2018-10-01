جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد الريماوي برام الله

شيّعت جماهير بيت ريما في رام الله، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد محمد الريماوي الذي أعدمته قوات الاحتلال تعذيباً بالضرب المبرح.

وكانت سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد محمد الريماوي (24 عاما) مساء أمس الأحد قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، ومن ثم نقلته مركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي، إلى مسقط رأسه في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وحمل الجمثان على الأكتاف وسط هتافات تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيين، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلد