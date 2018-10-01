مواقع التواصل الاجتماعي تعلن الإضراب الشامل

لأول مرة منذ 18 عاماً يأتي الإضراب الشامل والموحد في كافة آراض فلسطين المحتلة، رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي، وتضامناً مع سكان "الخان الأحمر"، وبالتزامن مع ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية الـ18.

وجاء الاضراب العام بقرار من لجنة المتابعة العليا، مع كافة الفصائل الفلسطينية، على إعلان الإضراب العام في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

وفي مشهد وطني بامتياز، تضامنت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع الإضراب الفلسطيني، معبرين عن غضبهم قبيل تنفيذ قرار هدم الخان الأحمر، واستنكارهم لقرار القومية الإسرائيلي العنصري.

الناشط عصام الدعليس، غرّ عبر حسابه على "توتير": "هنا فلسطين التاريخية، متحدون ضد هدم الخان الأحمر، وضد تهويد القدس، وضد قانون قومية الدولة، وضد الاستيطان وضد التنازل عن أي شبرٍ من فلسطين التاريخية.

ولفت يزن ناصر في تغريدته إلى أن الاضراب الشامل يعيد إلى الأذهان انتفاضة الأقصى، مضيفاً: " ما زلت عند قناعتي بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

ويصادف اليوم الإثنين الذكرى الـ18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي ثار خلالها الفلسطينيون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، والتي تضمنها اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية حينها، أريئيل شارون، باحات المسجد الأقصى المبارك؛ استشهد خلال سنواتها الأربع ما يزيد عن 7 آلاف فلسطيني.

أما الناشط يحيى حلس، كتب عبر صفحة الشخصية على "فيسبوك": اليوم هو يوم الخان الأحمر، اهلنا في ‫القدس والداخل المحتل عليكم جميعا التوجه الان والوقوف مع اهله ضد الهدم الجائر، اهل الضفة اليوم يومكم، يجب عليكم النزول على الحواجز ومواجهة الجنود الصهاينة، واهل غزة عليكم الحشد الاعلامي، فلا تتركوا الخان الاحمر وحده في هذا اليوم العصيب".

وكتب عيسى مناصر أجمل ما شاهدته ببداية اكتوبر الاضراب الشامل اليوم يعم كل ارجاء فلسطين من بحرها لنهرها بقرار موحد من القوى الوطنية والاسلامية ضد #قانون_القومية_العنصري، لحظة تاريخية ان نتوحد تحت قرار في ظل هكذا ظروف. هي فلسطين بأبنائها ودون رسميات تكون كلمة الفصل.

ويعرّف مشروع "قانون القومية" دولة إسرائيل على انها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير"، ويقضي مشروع "قانون القومية" بان "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

وتضامن وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم مع الخان الأحمر، فكتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "صباح الخير من الخان الأحمر حيث يرتفع بيرق البقاء فوق طغيان المحتل وتنتصر ألواح الصفيح على آلات الموت وتصدح حناجر أبنائنا كل يوم في مدرسة الثبات هنا، فدائي فدائي".

وتشهد فلسطين التاريخية بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والمدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (مناطق الـ48)، الإثنين، إضرابا شاملا، في نشاط فلسطيني موحد، هو الأول منذ مرور 18 عاما، لإحياء ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما في ذلك أحداث هبة القدس والأقصى التي شهدت انتفاضة المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني.

#قانون_القومية (الأبارتهايد) يحاول أن يقذف شعبنا الفلسطيني خارج الجغرافيا والتاريخ والمستقبل. — محمد نخالة #غزة ???????? (@MRNakhala) ١ أكتوبر ٢٠١٨

الاضراب الشامل يعيد إلى الأذهان انتفاضة الأقصى لكن ما زلت عند قناعتي بأن هذا العدو لا يفهم الا لغه القوة وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.#الخان_الأحمر #اضراب #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية — يــزن ناصـر (@YazaNNasser77) ١ أكتوبر ٢٠١٨

اجمل ما شاهدتة ببداية اكتوبر _ومع انني ضد سياسة الاضرابات _ الاضراب الشامل اليوم يعم كل ارجاء فلسطين من بحرها لنهرها بقرار موحد من القوى الوطنية والاسلامية ضد #قانون_القومية_العنصري ،لحظة تاريخية ان نتوحد تحت قرار في ظل هكذا ظروف .هي #فلسطين بأبنائها ودون رسميات تكون كلمة الفصل — عيسى مناصرة (@AdvisorIssa) ١ أكتوبر ٢٠١٨

قرية الخان الأحمر في خطر حقيقي ولحظات صعبة يعيشها السكان الآن بعد تهديدات الاحتلال بهدمه بالجرافات بعد ساعات . — شرحبيل الغريب.فلسطين (@SharhabilG) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

اللهم احفظ #الخان_الأحمر وأهله وكُن معهم يا كريم .. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك..???? — Afnan Al-Azzeh???????? (@afnan_azzeh) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

هنا فلسطين التاريخية ، متحدون ضد هدم الخان الأحمر ، وضد تهويد القدس ، وضد قانون قومية الدولة ، وضد الاستيطان وضد التنازل عن أي شبرٍ من فلسطين التاريخية pic.twitter.com/NeXnFog6ba — عصام الدعليس (@Essam_Aldalis) ١ أكتوبر ٢٠١٨

#إضراب

لهذا السبب فلسطين تعلن الإضراب الشامل اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل رفضا لقانون القومية العنصري ،، #لا_للقومية_اليهودية pic.twitter.com/5RnqZDCoXc — Nancy ijara (@nancyijara) ١ أكتوبر ٢٠١٨