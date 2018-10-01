حمدونة لـ"مراسلنا": اضراب شامل في كافة مؤسسات الأونروا غدا وبعد غد

أعلن يوسف حمدونة أمين سر اتحاد موظفي "الأونروا"، أنه تقرر رسمياً بعد اجتماع عقده الاتحاد اليوم، أن يكون غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء إضراب شامل في كافة مؤسسات "الأونروا" بعد فشل الوساطات للتوصل لإتفاق بشأن ازمة موظفي الطوارئ.

وقال حمدونة خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الوساطات هي من تقود المفاوضات مع "الأونروا" وليس الاتحاد ولم يتم التوصل لإتفاق حتى اللحظة بشأن الـ1000 موظف من موظفي الطوارئ .

وحمّل الاتحاد إدارة الوكالة المسؤولية عن هذه الخطوات الاحتجاجية النقابية التصعيدية، داعيًا المفوض العام للأونروا بيير كرينبول للتواجد في غزة، ولفت إلى استعداده مقابلة المكتب التنفيذي لانتزاع فتيل الأزمة.

وحمّل اتحاد موظفي المسؤولية لحكومتيْ الضفة وغزّة بصفتهما الدولة المضيفة وأيضاً الأحزاب لجان اللاجئين لما قد تؤول إليه أوضاع اللاجئين في غزة في حال عدم التوصل إلى حل مع إدارة "الأونروا".

يُشار إلى أن الأونروا اتخذت قراراً منذ عدة أشهر بفصل 1000 موظف من موظفي الطوارئ في "الأونروا" وتحويل عقد عدد منهم إلى عقود غير دائمة مما يعرضهم للفصل بأي لحظة .