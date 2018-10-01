الاحتلال يطلق النار صوب مجموعة شبان شرق قطاع غزة

فتحت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، النار باتجاه مجموعات من الشبان على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشبان قبالة منطقتي حي الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، إلى جانب شبان قبالة بلدة خزاعة إلى الشرق من خانيونس.

وأشارت المصادر، إلى أنه لم تقع أية إصابات في صفوف الشبان.

وفي سياق آخر، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، صباح الاثنين، أن بالونا محمل بـ "مولوتوف" سقط في المنطقة الصناعية "موديعين" القريبة من مدينة رام الله.

وبحسب الموقع، فإن قوات المتفجرات وصلت المكان وعملت على تحييد البالون، دون وقوع أي إصابات.

وأشار إلى أن قوات الشرطة فتحت تحقيقا في ظروف الحادثة لمعرفة فيما إذا كان البالون أطلق من منطقة قريبة بالضفة الغربية.

والأربعاء الماضي عثر على بالون حارق في القدس وتم تحييده من قبل قوات الأمن، كما سقط في يوليو/ تموز الماضي آخر في بئر السبع وتبين أنه أطلق من غزة.