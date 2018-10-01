الشعبية: هدم الخان الأحمر يهدد بانفجارٍ لن يستطيع أحد إخماده

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التداعيات الخطيرة في حال تنفيذ الاحتلال تهديداته بهدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، ورأت فيه تصعيداً خطيراً يفتح الأراضي المحتلة والمنطقة بأكملها على جميع الاحتمالات.

واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي لها، أن هذا التصعيد الخطير باستهداف قرية الخان الأحمر يندرج في سياق الحرب العدوانية الصهيونية المستمرة ضد شعبنا كما حصل يوم الجمعة في قطاع غزة حين أقدم جنود الاحتلال على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العزل المشاركين في مسيرات العودة شرقي القطاع والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات معظمهم من الأطفال.

ودعت جماهير شعبنا وقواه الحية إلى الوحدة والتلاحم في مواجهة الجرائم الصهيونية المتواصلة ضد شعبنا، والهجمة الاستيطانية المسعورة وسياسة هدم البيوت في القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة وخصوصاً في الخان الأحمر.

كما أكدت "الشعبية" على ضرورة مواصلة الاعتصام والتضامن داخل القرية لمواجهة أي محاولة صهيونية بحقها قد يشعل فتيل انفجار لن يستطيع الاحتلال إخماده.

ويتواجد يوميًا عشرات المواطنين، ولليوم الـ 27 على التوالي، من مختلف المناطق للدفاع عن الخان الأحمر، بينهم نشطاء في المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لهدم الخان الأحمر ذاتيًا، حيث ستقوم بهدمه من خلال آلياتها وقواتها، ما سيؤدي لتهجير سكانه.