مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية مشددة

واصل عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

وتأتي اقتحامات اليوم استمرارا لاقتحامات واسعة شهدها المسجد طيلة أيام عيد العُرش اليهودي الذي تواصل لثمانية أيام تنتهي اليوم.

وينفذ المستوطنون جولات مشبوهة في أرجاء المسجد، ويستمعون إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، ويحاولون أداء صلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.

من جهتها، قالت النائب في الكنيست المتطرفة "شولي معلم" خلال مشاركتها اقتحام الأقصى الليلة، "سعيدة جدا لتزايد أعداد المستوطنين، وهذه خطوة لإثبات السيادة هنا، لأن من يسيطر على الأقصى، يسيطر على كل البلاد".

وتواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري على مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها لتأمين الحماية والحراسة لسوائب المستوطنين في عربداتهم.

وكان عشرات المستوطنين هاجموا المحال التجارية، الليلة، في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أسفر عن إصابة خمسة شبان بجروح مختلفة.