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حماس: وحدة شعبنا وتصعيد مقاومته الأقدر على وقف الاستيطان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:46 - 01 أكتوبر 2018
جانب من عدوان الاحتلال على اهالي الخان الاحمر جانب من عدوان الاحتلال على اهالي الخان الاحمر
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أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الاثنين، ان معركة شعبنا الفلسطيني اليوم في الخان الأحمر ضد الاحتلال والاستيطان ، هي استمرار لنضال شعبنا ضد سياسة الترحيل التي يمارسها الاحتلال حتى من قبل إقامة كيانه المزعوم.

اعتبر الناطق باسم الحركة أن تمسك أهل الخان الأحمر بأرضهم ، وإسناد شعبنا لهم، سيفشل كل محاولات التهويد ، فالأرض ستبقى فلسطينية عربية، ولن تفلح كل محاولات التزيف الصهيونية في تغيير حقائق التاريخ.

وقال ان شعبنا سيظل يقاتل على أرضه ومن أجلها ، فهي لب الصراع مع المحتل، الذي استولى على الأرض وهجر شعبنا منها ، ليجمع فيها المستوطنين من شتات الأرض، في أكبر وأوضح عملية سرقة في التاريخ.

وشدد على إن وحدة شعبنا في ميدان المواجهة، واستمرار وتصعيد مقاومته بكل أشكالها ووسائلها ؛ هي الأقدر على وقف غول الاستيطان ، بل واستئصال هذا الورم السرطاني.

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