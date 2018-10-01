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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:02 - 01 أكتوبر 2018
حالة الطقس حالة الطقس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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