الصين.. الأطباء ينعشون طفلا لـ 5 ساعات متواصلة!

فادت صحيفة "Daily Mail" بأن الأطباء من مدينة تشانغتشو بمحافظة جيانغسو الصينية عكفوا على إنعاش طفل لمدة 5 ساعات عقب توقف قلبه عن النبض.

ففي 20 سبتمبر الجاري، نقل الطفل، سيا يو، البالغ من العمر 8 أعوام إلى المستشفى وهو مصاب بفشل القلب. وقرر الأطباء نقله إلى مستشفى الأطفال بشنغهاي، لكن صحة الطفل تدهورت بعد أن انخفض ضغط الدم فجأة، وتوقف قلبه. وحاول الأطباء إنعاش الصبي إلى أن تستقر حالته.

وفي صباح اليوم التالي، عانى سيا يو من خفقان القلب غير المنتظم فتدهورت صحته مجددا. واتصل الأطباء بزملائهم في شنغهاي لينقلوا إلى مستشفاهم معدات الأكسجة التي تشبع جسم المريض بالأوكسيجين فورا.

وفي انتظار سيارة الإسعاف ولمدة 5 ساعات متواصلة، نفذ الطاقم الطبي إجراءات الإنعاش لقلب الطفل بالتناوب لإبقائه على قيد الحياة.

وقال الطبيب، لي، المشارك في عملية الإنعاش: "عملنا كل ما في وسعنا لإنقاذه. نتمنى الآن له التعافي السريع".

يذكر أن الطفل ما يزال على قيد الحياة ويرقد في مستشفى الأطفال بمدينة شنغهاي.