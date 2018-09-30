عصير البنجر بالبرتقال لعلاج الأنيميا

يعد البنجر من أهم الأطعمة التي تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، ولذلك نجد أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي يكثرون في تناوله سواء عصير أو سلقه وإعداده كسلطة سهلة التحضير، ولكن الهدف الأساسي هو الحصول على فوائده.

ووفقا لموقع " healthyliving"، الذى قدم فوائد البنجر مشيرا إلى أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأنيميا وفقر الجسم، يحمى الجسم من الأمراض كالسرطان وما شابه ذلك.

كما أن إضافة عصير البرتقال الغنى بفيتايمن "سى” على عصير البنجر، يعمل على تقوية المناعة، زيادة نشاط الجسم بشكل كبير، والتركيز، ولذا نجد أن تناول هذا المشروب مرة واحدة في اليوم يعمل على تقوية المناعة والحد من الإصابة بالأمراض المناعية الغريبة.

طريقة إعداد العصير..

قم بسلق حبة من البنجر. قم بعصير عدد 2 ثمرة من البرتقال. ضع البنجر في الخلاط ثم أضف عليه عصير البرتقال، وأضربهم جيدا وتناوله وهو طازج للحصول على فوائد، في الحد من الإنيميا.