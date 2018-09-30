خمسة أسباب للشعور الدائم بالتعب أولها قلة النوم

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك خمسة أسباب للشعور الدائم بالتعب والإجهاد، ومن المعروف أن قلة النوم هو السبب الأكثر شيوعاً للشعور بالتعب والإرهاق.

لكن هناك أسباب أخرى قد لا تكون متوقعة: عدم الاستغراق في النوم يؤدي عدم الاستغراق في النوم إلى الشعور بعدم الراحة حتى مع النوم لوقت طويل، ويرتبط ذلك في معظم الحالات بالتوتر، كما أن استعمال الأجهزة الإلكترونية في المساء قد يكون سببا لعدم الاستغراق في النوم.

عدم ممارسة الرياضة إذا كنت ممن لا يمارسون الرياضة وتشعر بالتعب طوال الوقت، فقد تحتاج إلى القليل من التمارين الرياضية للحصول على طاقة جديدة، قم بدمج الرياضة في حياتك اليومية.

ممارسة الرياضة بشكل زائد حتى الفعل المعاكس قد يؤدي إلى الشعور بالتعب؛ وهو ممارسة الرياضة بشكل زائد، لذلك يجب العمل على الموازنة بين التمارين الرياضة والاسترخاء.

قلة شرب الماء يتسبب قلة شرب الماء بالجفاف، وهو ما ينتج عنه فقدان الطاقة بشكل أسرع، وسوء الحالة المزاجية، ولذلك يتعين التأكد من الحصول على الكمية الكافية من الماء، وتجنب المشروبات التي تقلل من الرغبة في شرب الماء مثل القهوة والمشروبات الغازية.