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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أسعار المحروقات في شهر تشرين المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:32 - 30 سبتمبر 2018
وقود - محروقات - بنزين وقود - محروقات - بنزين
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أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين أول 10/2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1/10/2018 كما يلي:

النوع    السعر بالشيكل

سولار   5.97/ لتر

بنزين 95       6.36/ لتر

بنزين 98       7.12/ لتر

كاز     5.97/ لتر

اسطوانة غاز (5 كغم)  27/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 64/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 256/ اسطوانة

فيول (سعر التاجر)     2420/ طن

بيتومين 68 (سعر التاجر)      2370/ طن

ملاحظة:

•       سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.78) شيكل اسرائيلي.

•       سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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