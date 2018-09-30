أسعار المحروقات في شهر تشرين المقبل

أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين أول 10/2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1/10/2018 كما يلي:

النوع السعر بالشيكل

سولار 5.97/ لتر

بنزين 95 6.36/ لتر

بنزين 98 7.12/ لتر

كاز 5.97/ لتر

اسطوانة غاز (5 كغم) 27/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 64/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 256/ اسطوانة

فيول (سعر التاجر) 2420/ طن

بيتومين 68 (سعر التاجر) 2370/ طن

ملاحظة:

• سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.78) شيكل اسرائيلي.

• سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.