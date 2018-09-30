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اللقاءات تستمر يوم غدٍ الاثنين

حماس تكشف النقاب عن مباحثات القاهرة المتواصلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:03 - 30 سبتمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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قالت حركة حماس، إن وفد قيادة الحركة  برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري يواصل يوم غد الإثنين لقاءاته مع القيادة المصرية في القاهرة لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت، أن الوفد عقد اليوم لقاءً مطولًا مع الأشقاء المصريين في مقر قيادة المخابرات حول جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والأشقاء المصريين، وشهدت اللقاءات التي جرت اليوم عمقًا وتفهمًا وتقاربًا ملموسًا لمواقف الطرفين.

وقد شارك في اللقاءات أعضاء المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق و د. خليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.

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