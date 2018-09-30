إصابات برصاص قناصة الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب 4 متظاهرين شرق قطاع غزة، مساء اليوم، برصاص قناصة الاحتلال عقب مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي الزائل.

وأفادت المصادر المحلية، بأن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب مواطنين اثنين شرق مدينة خان يونس وصحت حالة أحدهم بالخطيرة، مشيرًا إلى قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز باتجاه الشبان بشكل مكثف.

وتشهد مسيرة العودة منذ بدايتها في 30 مارس/آذار الماضي زخْمًا شعبيًا واستحداث وسائل وأساليب جديدة في مواجهة قوات الاحتلال على طول السياج الأمني شرقي القطاع وشماله.