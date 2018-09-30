الاحتلال يكثف قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى

أبعدت سلطات الاحتلال ظهر اليوم الأحد، تسعة مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة بين 5 أيام – 6 أشهر.

وذكر وسائل إعلام محلية أن مخابرات الاحتلال استدعت للتحقيق 9 مقدسيين في مركز القشلة بالقدس القديمة، وسلمتهم قرارات تقضي بإبعادهم عن المسجد الأقصى.

وشمل قرار الابعاد رائد زغير موظف لجنة الاعمار دائرة الأوقاف الإسلامية، ومهدي العباس حارس المسجد الأقصى، وحسام سدر موظف لجنة الاعمار دائرة

الأوقاف الإسلامية، وشادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس، والشبان جميل العباسي وحمزة زغير وجهاد قوس ورامي الفاخوري ومحي أبو عصب.

وكثفت سلطات الاحتلال من قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى لنساء وشبان خلال شهر أيلول الجاري، حيث ازدادت فيه وتيرة الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال الأعياد اليهودية.

واعتقلت سلطات الاحتلال بعد ظهر اليوم الفتاة آسيا أبو اسنينة من القدس.