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قيادي فلسطيني يقترح على عباس بيع غزة في "المزاد العلني"!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:44 - 30 سبتمبر 2018
عباس عباس
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قال عضو مكتبها السياسي رباح مهنا، إن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ بعض الرسميين العرب عندما راجعوه وطلبوا منه وقف الإجراءات ضد قطاع غزة أنه لم يتخذ أي إجراءات عقابية ضد غزة.

وأضاف مهنا في تدوينة له عبر "فيسبوك"، أن عباس أخبرهم أن ما تم كان من إجراءات كان بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، متسائلاً: "هل الأزمة المالية مست موازنة غزة دون الضفة ؟!".

وتابع مهنا: أقترح على الرئيس أبو مازن بيع غزة بالمزاد العلني حتى يتمكن من الإنفاق على الضفة ليعيش أهلنا في الضفة وخاصة المسؤولين من رجالات السلطة حياة رغيدة".

رباح مهنا.PNG
 

 

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