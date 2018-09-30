آلية السفر عبر معبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية من كشف (9/27)، والحافلة الثالثة والرابعة (حتى الرقم 50).

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 122 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 147، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.