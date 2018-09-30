السعودية تعلن عجزا بمبلغ 34.1 مليار دولار بموازنتها المقبلة

علن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بلوغ هجز الموازنة السعودية في العام 2019 المقبل، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).

وعقد الجدعان مؤتمرا صحفيا في الرياض اليوم، الأحد، للإعلان عن البيان التمهيدي للمالية العامة في 2019. وقال إن توقعات نفقات موازنة السعودية للعام المقبل، ستبلغ 1.106 تريليون ريال (294.9 مليار دولار)، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام المقبل 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).

وكانت السعودية أقرت موازنتها للعام الجاري 2018 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار) وعجز مقدر 52 مليار دولار.‏ ‎

وللمرة الأولى في تاريخها، تعلن السعودية عن بيانها التمهيدي للميزانية العامة، وذلك قبل 3 شهور من دخول السنة المالية الجديدة للبلاد.

وتوقعت الوزارة صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7% خلال العام المقبل، مقارنة مع العام الحالي. وقالت في وثيقة لها، نشرتها على صفحتها بموقع "تويتر"، إن توقعات الدين العام المستحقة على البلاد، تبلغ 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في 2019.

وأضافت الوزارة أن الدين العام المستحق عليها سيصل بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار)، وأنه بحلول 2021، يتوقع أن يصعد الدين العام المستحق إلى 848 مليار ريال (226.13 مليار دولار).

يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.