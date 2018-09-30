السلطات الإسرائيلي تفتح معبر الجولان الحدودي مع سوريا

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر الجولان الحدودي مع سوريا، الذي ظل مغلقاً في السنوات الأخيرة، بسبب تفاقم النزاع في جارتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان أعطى الضوء الأخضر لإعادة فتح بوابة ألفا عند معبر القنيطرة، لتتمكن الأمم المتحدة من استعادة نشاطها في المنطقة.

ولم يوضح البيان تاريخ تنفيذ القرار، وأبرز أن الأمر رهن قرار سوريا بفتح بوابة برافو، على الجانب السوري من المعبر.

ويأتي إعلان فتح المعبر بعد يوم من تأكيد الحكومة السورية، انتهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، مع الأردن في 10 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات.