غزة تربك الاحتلال وتشعل الخلافات بين الوزراء الإسرائيليين

تبادل وزيرا الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والتعليم نفتالي بينت التراشق الكلامي، على خلفية الاوضاع على قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

وبعد أن حمل بينت وزير الحرب مسؤولية تدهور الأوضاع على امتداد السياج المحيط بقطاع غزة، قال ليبرمان إن عدد الشهداء والجرحى الغزيين نهاية الأسبوع الماضي ناتج عن سياسة حازمة وقوية.

واعتبر ليبرمان اتهامات بينت بانها سياسية محضة، لا علاقة لها بالأمن بل بحملة انتخابات.

وكان عضو الكابينت نفتالي بينت قد حمل ليبرمان المسؤولية عن الوضع الراهن على حدود قطاع غزة، وقال بينت: "ان ليبرمان تحت غطاء التحلي بالمسؤولية والبراغماتية جعل أمن جنوب البلاد متروكا لحكم حماس وتقديرها".

وأضاف بينت انه حان الوقت لنقول الحقيقة وهي أن قواعد الاشتباك بين وزير الحرب وحركة حماس انهارت، موضحا انه ينوي طرح هذه القضية على الكابينت قريبا.