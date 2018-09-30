مواجهات عنيفة تدور بين الشبان وقوات الاحتلال وسط رام الله

اندلعت مواجهات عنيفة عصر اليوم الاحد، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ضاحية بطن الهوا وسط مدينة رام الله، في أعقاب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للحي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الفلسطينيين اصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع أمام حركة المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز والصوت نحوهم، ما أدى الى إصابات في صفوف المواطنين والأطفال العائدين من عملهم ومدارسهم.

كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح البنايات العالية لإطلاق الرصاص على الفتية.