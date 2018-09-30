القوى والفصائل: إضراب شامل غداً في المؤسسات الحكومية بغزة

بما فيها المدارس:دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم، جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة إلى الإضراب شامل غداً، في قطاع غزة بما يشمل كافة المرافق والمؤسسات.

وقد عقدت القوى والفصائل اجتماعها الدوري، وناقشت خلاله التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا الوطنية من تحديات ومخاطر، موجهةً التحية لجماهير شعبنا وهم يواجهون ببطولة نادرة كل أشكال العدوان والاستيطان ويعبرون من خلال استمرار مسيرات العودة عن تمسكهم بحق شعبنا في العودة والحياة الكريمة إلى أرض فلسطين.

كما جددت القوى، إدانتها الشديدة لقانون القومية العنصري الذي يستهدف أبناء شعبنا الصامدين في الداخل الفلسطيني عام 48 مؤكدةً أن هذا القانون دليل على فاشية وعنصرية كيان الاحتلال.

ودانت القوى الوطنية والإسلامية القانون العنصري، مؤكدةً وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في الداخل الصامد، وتأكيداً منها على وحدة شعبنا في كل مكان.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن التزام كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بقرار لجنة القوى الوطنية والإسلامية إعلان الاضراب غداً الاثنين نصرة لأهلنا في الداخل المحتل.

وأكد المكتب الإعلامي، الاضراب الشامل لجميع الوزارات والهيئات والسلطات الرسمية غداً، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات التي ستنظمها اللجنة رفضا لقانون القومية ودعما لأهلنا في أراضينا المحتلة.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، عن الإضراب في كافة المؤسسات التعليمية في غزة غدا الاثنين، التزاماً بقرار لجنة القوى الوطنية والإسلامية نصرةً لأهلنا بالداخل المحتل رفضاً لقانون القومية.