امير عبداللهيان يهنئ "النخالة" بانتخابه امينا عاما لـ"الجهاد الاسلامي"

بعث الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية "حسين امير عبداللهيان" برقية تهنئة الى "زياد نخالة" بمناسبة انتخابه بمنصب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وجاء في برقية التهنئة: مما لا شك فيه فان النشاطات الدؤوبة للمقاومة الفلسطينية وتضحيات قادة واعضاء حركة الجهاد الاسلامي كان لها دور كبير في تراجع الكيان الصهيوني عن اهدافه التوسعية.

واكد امير عبداللهيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاومة الفلسطينية حتى تحرير القدس القبلة الاولى للمسلمين.

واعرب امير عبداللهيان عن تمنياته للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي بمزيد من النجاح، وللشعب الفلسطيني المجاهد البطل بالنصر.