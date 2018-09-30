د. بحر: إذا لم يفك الحصار سيكون الانفجار تجاه الاحتلال

أكد د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة جريمة كبرى مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، محذراً من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى الانفجار في وجه الاحتلال.

وقال بحر في كلمة له خلال مؤتمر صحفي لهيئة كسر الحصار في ميناء غزة: "العدو الصهيوني الذي شن ثلاثة حروب يريد قتل الشعب الفلسطيني".

وأضاف:" استمرار الحصار على غزة مخالف لكل الأعراف الدولية وهذه جرائم إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمه صحيا وتعليميا واقتصاديا".

وحمل د. بحر الاحتلال المسؤولية كاملة عن قتله للمتظاهرين السلمين، والذين كان آخرهم سبعة شهداء يوم الجمعة الماضي".

وتابع:" إذا لم يفك الحصار عن شعبنا فورا فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم ".

وطالب الاحتلال بالإفراج عن الصيادين الذين اعتقلهم منذ عدة أشهر على رأسهم رواد سفينة الحرية.













