العمل الإسلامي تهنئ الجهاد الإسلامي بانتخاب زياد نخالة أمينا عاما للحركة

هنّأت "​جبهة العمل الاسلامي​" في لبنان حركة "الجهاد الاسلامي" بانتخاب ​زياد نخالة​ أمينا عماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلّح، وكذلك بانتخاب أعضاء المكتب السياسي، معتبرة أنّه خير خلف لخير سلف، لافتة إلى أنّ تاريخ الأمين العام الجديد مشهود له بالمقاومة والنضال والجهاد والثبات والصبر على الشدائد والمحن وتقلّب الأمور والأيام.

وأشارت إلى أنّ الساحة اللبنانية خبرته كما الساحة الفلسطينية والعربية، وأنّه وكما عهدناه سيكون الصخرة الصلبة والقلعة الحصينة دفاعاً عن ​القضية الفلسطينية​ ورفضاً لكل مؤامرات الذل والخضوع والاستسلام وحرصاً على الوحدة والتماسك بين أبناء الشعب الواحد وصوناً لنهج وخيار المقاومة تماماً كما كان سلفه شلّح.

وأوضحت أنّ "شعلة الجهاد وجذوته ستزداد قوة وحكمة ورؤية واضحة للأمور، وأنّ مسيرة تحرير فلسطين بدأت ولن تنطفئ بإذن الله حتى يمنّ الله علينا بالنصر والتحرير والثبات والتمكين".