الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الريماوي في الساعة الثانية والنصف ظهرا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت محامي الهيئة محمد محمود، اليوم الأحد، بقرار تسليم جثمان الشهيد محمد الريماوي لذويه في تمام الساعة الثانية والنصف، ظهر اليوم الأحد.

وكانت الهيئة قد تقدمت قبل ايام بالتماس تمهيدي للنيابة الإسرائيلية للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الريماوي فور الانتهاء من التشريح لذويه في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

يذكر ان النتائج الأولية لعملية التشريح أظهرت بشكل واضح تعرض الشهيد الريماوي للاعتداء والضرب، حيث ظهرت الكدمات على صدره وفخذه الأيمن، وعلى أماكن مختلفة من جسده، كما أظهر التشريح ان طبيعة عملية اقتحام منزل الشهيد وعملية الاعتقال الوحشية أثرت على عمل اجهزة جسده، وبالتالي كانت سببا رئيسيا في استشهاده.

وكان الاحتلال قد أعدم الريماوي بعد الاعتداء عليه بالضرب الوحشي فجر الثامن عشر من الشهر الجاري، في غرفة نومه في بيت ريما.

يشار إلى أن الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد الريماوي منذ 13 يوماً.