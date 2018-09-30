الاحتلال يغلق مفترق جفعاتي قرب عسقلان

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مفترق جفعاتي القريب من مدينة عسقلان المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن شرطة الاحتلال استدعت خبراء المتفجرات لمعرفة ملابسات الجسم المشبوه، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة.

يُشار إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 تشهد يومياً تساقط لعشرات البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي في القطاع من استهداف المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص القاتل دون أن يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال.