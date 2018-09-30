ادعيس يحذر من تصعيد خطير عقب اقتحام أعضاء الكنيست للأقصى

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، باقتحام اعضاء الكنيست للاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وآخرها صباح اليوم الاحد عند قيام عضو الكنيست المتطرفة شولي معلم ومجموعة من المستوطنين بأداء طقوس وصلوات تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد خلال "فترة الاقتحامات الصباحية"، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الخاصة.

وقال ادعيس في بيان له: "إن استمرار هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها، إنما في العالم أجمع"، مؤكدا أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وحذر ادعيس من هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة، سياسية ودينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني.

كما طالب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والابراهيمي.