ارتفاع حصيلة زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلا

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد القتلى جراء الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرة سولاويسي في إندونيسيا ارتفع إلى 832 قتيلا اليوم (الأحد)، مضيفة أنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد في البداية.

وقال سوتوبو بورو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة في مؤتمر صحافي إن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي هز البلاد يوم الجمعة وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وتتأهب السلطات في إندونيسيا لما هو أسوأ، خصوصاً وأن عدد القتلى المعلن إلى الآن، من بالو وحدها، بينما ترد ببطء تقارير من دونغالا وهي منطقة يقطنها 300 ألف نسمة شمال من بالو، وهي أقرب إلى مركز الزلزال.

وقال يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي، إن عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف، حيث كان المئات قد تجمعوا لحضور مهرجان على شاطئ مدينة بالو يوم الجمعة عندما اجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار المدينة وقت الغروب، لتجرف الكثيرين وتدمر كل ما في طريقها.

ونقل موقع «كومباس» الإخباري الإلكتروني عن رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ويليم رامبانجيلي، قوله: «تشير التقديرات إلى أن هناك 10000 لاجئ في 50 نقطة بمدينة بالو... نواجه صعوبة في نشر معدات ثقيلة للعثور على الضحايا تحت أنقاض المباني لأن العديد من الطرق المؤدية إلى مدينة بالو تضررت».

وأظهرت لقطات صورها هواة وعرضتها محطات تلفزيون محلية المياه وهي تسحق المنازل بطول الشريط الساحلي لبالو، وتبعثر حاويات الشحن وتغمر مسجدا في المدينة.

وتلقى عشرات الجرحى العلاج في خيام طبية مؤقتة أقيمت في العراء، بينما أظهرت الصور التي نشرتها السلطات الجثث متراصة في الشارع أمس.

وقال نوغروهو للصحافيين في جاكرتا، إن الدمار «شامل» بعد انهيار آلاف المنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والفنادق. وجرفت المياه أحد الجسور، بينما انقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى بالو بسبب انهيار أرضي.

وأضاف: "لم تكن أمواجا فقط، إذ أنها جرفت السيارات والأشجار والمنازل واجتاحت كل شيء على الأرض". مشيراً إلى أن أمواج المد وصلت سرعتها إلى 800 كيلومتر في الساعة قبل أن تصل إلى الشاطئ.

وذكرت محطة مترو التلفزيونية، أن مئات الأشخاص تجمعوا خارج مركز تسوق منهار اليوم، بحثاً عن أقارب يخشون أنهم تحت الأنقاض.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جوكو ويدودو مراكز الإيواء في بالو اليوم.