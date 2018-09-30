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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الريماوي دون تحديد موعد

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:32 - 30 سبتمبر 2018
الشهيد محمد الريماوي الشهيد محمد الريماوي
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت محامي الهيئة محمد محمود، اليوم الأحد، بقرار تسليم جثمان الشهيد محمد الريماوي لذويه خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد للتسليم.

وكانت الهيئة قد تقدمت قبل ايام بالتماس تمهيدي للنيابة الإسرائيلية للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الريماوي فور الانتهاء من التشريح لذويه في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

يذكر ان النتائج الأولية لعملية التشريح أظهرت بشكل واضح تعرض الشهيد الريماوي للاعتداء والضرب، حيث ظهرت الكدمات على صدره وفخذه الأيمن، وعلى أماكن مختلفة من جسده، كما أظهر التشريح ان طبيعة عملية اقتحام منزل الشهيد وعملية الاعتقال الوحشية أثرت على عمل اجهزة جسده، وبالتالي كانت سببا رئيسيا في استشهاده.

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