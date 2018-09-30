ريال مدريد يكرم الفلسطينية عهد التميمي ويمنحها هدية

كرّم نادي ريال مدريد الإسباني، امس السبت، الفلسطينية عهد التميمي الأسيرة السابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي, وذلك في مقر النادي الملكي بمدريد.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية, أن مدير العلاقات المؤسسية في النادي المدريدي، استقبل الشابة الفلسطينية عهد التميمي في مقر النادي وأهداها قميصًا لريال مدريد يحمل اسمها والرقم 9.

وكانت عهد التميمي البالغة 17 سنة، قد حظيت بتضامن عالمي واسع خلال محاكمتها من طرف قضاء الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت لجان عالمية تطالب بإطلاق سراحها.

وقضت الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8 أشهر قبل أن يتم الإفراج عنها، لتستقبل استقبال الأبطال لوقوفها ضد احتلال أراضي وطنها.

يشار إلى أن ريال مدريد سبق له أن استقبل الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الذي نجا من حرق مستوطنين لمنزل عائلته في نابلس.