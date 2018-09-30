اليوم: انتهاء مهلة اخطار الاحتلال بهدم "الخان الأحمر"

ينتهي اخطار سلطات الاحتلال اليوم الاحد لسكان الخان الاحمر لإخلاء مساكنهم.

بدوره، قال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة ، تنتهي اليوم من مهلة اخطار سكان الخان الاحمر، نتوقع مساء الغد اقتحام اليات الاحتلال العسكرية للخان الاحمر لهدمه.

واضاف، يتواجد المعتصمون في الخان الاحمر لليوم الثالث بعد المئة، كطاقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وطواقم من وزارة التربية والتعليم والهئيات والوزارات ومتضامنين اجانب ووفود، وسيتواجد عدد اكبر غدا بالتزامن مع الاضراب الشامل.

من جانبه، أكد داوود الجهالين امين سر حركة فتح في عرب الجهالين وممثل تجمع ابو النوار، استمرار الاعتصام الذي تجاوز المئة يوم، "ندعو الجميع للتوجه للخان الاحمر، لانه ومن صبيحة الغد ندخل مرحلة التهديد الفعلي كون المهلة الفعلية التي حددتها الادارة المدنية لخروج السكان بشكل طوعي تنتهي غدا الاول من تشرين اول، ولكن السكان يرفضون الخروج والتهجير وسيتصدون لعمليات الهدم".

وتابع ،"ندعو الكل للتوجه للخان الاحمر للالتفاف حول الاهالي في الخان لافشال هذا المخطط الذي يستهدف كل التجمعات في محافظة القدس".

"وسيكون هنك فعاليات غدا بالتزامن مع الاضراب الشامل، حيث ستسيّر جامعة القدس ابو ديس حافلات طلاب للتضامن مع سكان الخان الاحمر، وفعاليات اخرى سنعلن عنها لاحقا، لان مايحصل عندما نعلن عن فعاليات ان الاحتلال يقوم باغلاق الخان واعاقة وصول المتضامنين ويقيم الحواجز العسكرية"، وفق الجهالين.

وتتطلع دولة الاحتلال لاقتلاع آخر صخرة تحول دون التوسع الاستيطاني في المنطقة، بتدمير الخان الأحمر، لإكمال مخطط "E1" الاستيطاني الذي سيربط المستوطنات المحيطة بالقرية بمدينة القدس على شكل حزام استيطاني سيتوسع إلى خارج المدينة وصولا إلى منطقة البحر الميت.

ويأوي التجمع 42 عائلة، حيث يلوح خطر التهجير على 200 فرد يقطنون المنطقة التي تحتوي على خيام وبيوت من الصفيح، و"مدرسة الاطارات" التي بُنيت من إطارات المركبات