اعتقالات بالضفة تطال 6 مواطنين واصابة اسير محرر برصاص الاحتلال

أصيب، فجر اليوم الاحد، الأسير المحرر نور الدين محمد شكارنة (20 عاما)، من بلدة نحالين غرب بيت لحم برصاص قوات الاحتلال في الخاصرة واعتقلت 6 شبان من مناطق مختلفة في الضفة.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان، بان قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنة الواقع في منطقة "عصفورة" غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخله، ما أدى الى إصابة نجله نور الدين، بعيار ناري في منطقة الخاصرة نقل الى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضاف زيدان، ان جنود الاحتلال خلفوا دمارا كبيرا في منزل المواطن شكارنة من خلال إصابة جدران المنزل بالرصاص مع خلع كافة ابوابه.

وأشار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين علي خالد نجاجرة (16 عاما)، وسيف احمد نجاجرة (17 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

واقتحمت دوريات الاحتلال بلدة مادما جنوب نابلس، وتمركزت على مدخل البلدة، فيما نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ودققت في هويات المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من حلحول قضاء الخليل كلا من: بهاء عيسى زماعرة واحمد عيسى زماعرة وعدي حسين عطا زماعرة.

ومن مخيم جنين اعتقلت محمد البوحة.