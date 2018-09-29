مستشفى النجاح يؤكد سلامة الاجراءات الطبية لـ"سلهب"

أكد مستشفى النجاح الوطني الجامعي أنه شكل لجنة تحقيق من مجموعة من الأطباء من داخل المستشفى والمستشفيات المقدسية والحكومية، موضحا أنها عقدت اجتماعا لها ظهر اليوم السبت، واطلعت على كافة الاوراق والتقارير الموثقة، حول حالة المريض مصعب سلهب.

واوضحت المستشفى في بيان لها اليوم السبت، انه وبعد الاطلاع على كافة التقارير والوثائق أوضح المستشفى أن اجراءات الادخال الخاصة بالمريض كانت صحيحة، وأن عملية المنظار التي كانت مقررة له مبررة طبيا، والمريض بحاجة لها.

وأشارت ادارة المستشفى إلى أنه تم أخذ المعلومات الصحية من المريض وأنه تم شرح الاجراء له من قبل الفريق الطبي، واطلاعه على المخاطر، وبالتالي، تم توقيع المريض على اجراء التنظير حسب الأصول.

وأوضحت أنه تم اجراء العملية دون أي مشاكل وتم اتباع الاجراءات الصحية، والتي يتم اتباعها في كل العمليات المشابهة دون أن يكون هناك أي خلل خلال اجراء العملية.

ونبَّهت إلى أنه تم مراقبة المريض أثناء وبعد العملية، ومراقبة علاماته الحيوية مثل نسبة الاوكسجين وضغط الدم، والتنفس والنبض بالشكل الصحيح وحسب الاصول.

ولفتت إلى أنه حصلت مضاعفات مع المريض وتم متابعتها وفق ما هو مقرر، مؤكدة على أن الاجراءات كانت صحيحة.

وكشفت أن المضاعفات التي حصلت للمريض لم تكن بسبب "خطأ طبي" بل شددت على أن اجراءات الطبيب والطاقم الطبي كانت سليمة وحسب الاصول، محذرة من أن هناك معلومة لا يمكن الافصاح عنها حفاظا على خصوصية المريض، مؤكدة على أنها تخص عائلته فقط.

وشددت في بيانها أنها على استعداد تام لاطلاع الجمهور على النتائج بعد تسليم التقرير لعائلة المريض والحصول على موافقتها، موضحة أنه تم ارفاق معلومات اضافية وصلت من مستشفى هداسا للتقرير.

وأكدت على أنها على استعداد لتحمل مسؤولياتها، منوهة إلى أن حملات التشهير التي طالت الاطباء والعاملين في المستشفى تضر بجمهور المرضى.

وأهابت بجمهور المواطنين وعائلة المريض وأصدقائه، بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على المؤسسة الوطنية التي تخدم الجميع، موضحة تفهمها لتضامن الاصدقاء والعائلة مع المريض، وأبرقت تمنياتها بالشفاء التام له.