نتنياهو: جاهزون لأي سيناريو في قطاع غزة وعباس المسؤول عن الأزمة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه جاهز للتعامل مع أي سيناريو قد يطرأ على جبهة قطاع غزة، وأن تهديداته جدية، منتقدًا في نفس الوقت سياسة الرئيس محمود عباس تجاه القطاع.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن نتنياهو قوله في حديث لصحافيين إسرائيليين في نيويورك: "نحن جاهزون لأي سيناريو وهذه كلمة جدية".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الأخير في نيويورك العمل على تهدئة الأوضاع في غزة منعًا لانفجارها.

وبحسب نتنياهو فإن "الأزمة في القطاع نابعة من انهيار الاقتصاد، إذ يعيش السكان على الفتات، ويسعى أبو مازن (الرئيس) لأخذه منهم"، وفق الصحيفة.

وأوردت الصحيفة حديثًا على لسان نتنياهو قال فيه إن: "عباس مسؤول عن الأزمة الآخذة في التعاظم بالقطاع".

أما موقع "والا" العبري فنقل عن نتنياهو قوله إن: "على أبو مازن التوقف عن التهرب؛ لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار لا يرغب به أحد".

وأضاف نتنياهو "من الواضح أن حماس خلقت الأزمة الأولى في القطاع، ولكن أبو مازن سدد للقطاع الضربة القاضية".

وفي السياق، نقلت القناة "20" العبرية عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس المصري امتدح نتنياهو خلال لقائما، وقال له: "نحن نعتمد عليك ونصدقك"، وأشارت القناة إلى أن هذه العبارة دليل على متانة العلاقات الإسرائيلية المصرية.