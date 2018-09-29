الأزهر الشريف يندد بجرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة أمس الجمعة، ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء، معظمهم من الأطفال والصبية، فضلا عن أكثر من خمسمائة جريح.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له اليوم السبت، أن وقوع تلك المجزرة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجددًا على استخفاف دولة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز المزمن عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق أبناء هذا الشعب الأعزل.

وجدد الأزهر في بيانه، تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.