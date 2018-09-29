التربية: الاثنين اضراب شامل التزاما بقرار القوى الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، التزامها بالإضراب الشامل الذي دعت له القوى الوطنية يوم الاثنين القادم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، "بعد اتصالات مطولة أجرتها الوزارة مع تلك القوى؛ فإن وزارة التربية والتعليم العالي وانسجاماً منها مع قرار الإضراب الشامل وتجنيباً لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظاً على سلامتهم؛ تعلن الالتزام بالإضراب الشامل كما أعلنت عنه القوى الوطنية في بيانها وبما يشمل المدارس والجامعات".

وكانت الوزارة أصدرت بياناً عصر اليوم السبت، نفت فيه وجود إضراب للجامعات والمدارس يوم الاثنين القادم، قبل أن تتراجع وتلتزم بالإضراب الشامل.