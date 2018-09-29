هاكر يقرر اختراق حساب مؤسس فيسبوك في بث مباشر!

تحدى هاكر تايواني مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، باختراق حسابه وحذف صفحة الأخير من موقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر عبر الإنترنت.

وهدد الهاكر تشانج تشي-يوان عبر صفحته على فيسبوك، بأنه سيحذف صفحة زوكربيرغ، الأحد المقبل، في بث مباشر أمام ملايين المستخدمين حول العالم.

ورفعت شركة حافلات دعوى قضائية ضد الهاكر تشانج بعد اختراقه نظام بيع التذاكر الإلكتروني للشركة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية عدة، قبل أيام.

وأقر تشانغ في الآونة الأخيرة، عبر صفحته بفيسبوك، أنه يقوم بعمليات القرصنة من أجل المال، وفق ما نقل موقع "ماشابل".

وفى عام 2011 نجح هاكر في اختراق صفحة زوكربيرغ في فيسبوك ونشر بيانا يطالب فيه مؤسس فيسبوك بتحويله إلى منصة استثمار اجتماعي بدلا من منصة للتواصل الاجتماعي.

وأعلنت فيسبوك، الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخرق أمني كبير، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

ولم توضح الشركة بعد ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.