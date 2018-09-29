ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

4 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:26 - 29 سبتمبر 2018
مشاركة

اندلعت يوم السبت أربعة حرائق في أحراش المستوطنات الإسرائيلية المقامة في "غلاف غزة"؛ بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحرائق اشتعلت في بعض المناطق المحيطة بالقطاع، ولاسيما كيبوتسي "كيسوفيم" و"ناحل عوز".

وعادت حرائق البالونات الحارقة في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 193 مواطنًا شاركوا فيها حتى اليوم.

 

متعلقات