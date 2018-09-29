4 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت يوم السبت أربعة حرائق في أحراش المستوطنات الإسرائيلية المقامة في "غلاف غزة"؛ بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحرائق اشتعلت في بعض المناطق المحيطة بالقطاع، ولاسيما كيبوتسي "كيسوفيم" و"ناحل عوز".

وعادت حرائق البالونات الحارقة في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 193 مواطنًا شاركوا فيها حتى اليوم.