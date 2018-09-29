الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

أكد كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود الرامية لتأمين الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددا، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم السبت، على السعي بجدية لتفعيل القرارات الصادرة مؤخرا عن الجمعية العامة بشأن تأكيد وضعية القدس وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مع ضرورة العمل في ذات الوقت على تكثيف الجهد الدولي من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد وقف الولايات المتحدة لمساهمتها في ميزانية الوكالة، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به في توفير الخدمات التعليمية والصحية والوظائف للاجئين الفلسطينيين.

وأفاد البيان بأن اللقاء الذي جمع أبو الغيط وغوتيريس على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول حوارا معمقا وتبادلا لوجهات النظر حول التطورات الأخيرة لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، كما شهدت التطرق إلى المسار الحالي للتعاون الثنائي بين المنظمتين في عدد من المجالات الهامة.